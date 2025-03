Lobotka, il gigante del Napoli: ora insegue il ciak numero 200

Se per Billing la notte di Napoli- Inter è stata da re, per Lobotka è stata almeno da principe. Il principe del centrocampo , l’uomo decisivo che ha organizzato tutto per l’incoronazione del collega passando scettro e un pallone prezioso come i gioielli della corona. Strappo pazzesco, dai e vai con McTominay, la sfilata davanti allo sguardo impietrito del suo amico Zielinski e poi quel pallone in verticale tagliente come una lama in area. E preciso , perfetto , decisivo : Philip ha segnato, certo, ma l’invenzione è di Lobo. Il migliore in campo , una prestazione da scudetto nel momento cruciale di una partita che potrebbe valere una stagione: se il Napoli non avesse pareggiato al minuto 87 l’Inter sarebbe scappata a più 4. E invece, è ancora tutto aperto. Con tanto di segnale dei numeri: 87 - 1987 - è anche l’anno del primo scudetto. Vedi mai.

Lobotka, un regista da Oscar

Lobotka, nel frattempo, s’è messo la squadra sulle spalle e con l’Inter l’ha risolta insieme con Billing, un gigante di 193 centimetri innescato dalla miccia di questo splendido prototipo di regista dal baricentro basso e altissime latitudini. In stagione, da pilastro del sistema di gioco di Conte, ha recitato più bloccato, davanti alla difesa, specializzandosi in un doppio lavoro di costruzione più fase difensiva. I numeri non mentono: grandi quantità di riconquiste, intercetti, duelli vinti, passaggi decisivi. Tiri? Pochissimi, 5, ma le sue caratteristiche sono altre: non è mai stato un cannoniere come raccontano i due gol segnati in quasi sei stagioni (ormai). Con l’Inter, però, è andato in scena il ritorno del cinghialotto che parte e non lo fermi: definizione di Spalletti da ricordare. E certe scelte, in certi momenti, appartengono solo a una categoria di giocatori: grandi e di grande personalità. Spaccano le partite, ricuciono gli scudetti.

Napoli, Lobotka al centro del progetto

Domenica, senza Anguissa e con McT un po’ affaticato ma pronto a mettercela tutta per arrivare pronto a sostenere l’azione, toccherà a Lobo dirigere l’orchestra. Con ogni probabilità ancora insieme con Gilmour, aiuto regista e interditore di assoluto livello. Un altro lottatore con cervello. E mai come in questo caso la sinfonia dovrà essere d’autore: contro la Fiorentina, reduce dall’impegno di Atene in Conference, il Napoli ricomincerà la caccia a una vittoria che manca da cinque partite. L’ultima volta contro la Juve, il 25 gennaio: dopo i quattro pareggi e la sconfitta con il Como, con la classifica cortissima e l’Atalanta attesa dal doppio impegno in sequenza contro Juventus e Inter, i 3 punti sono aria.

Kobotka, con la Fiorentina fa 190

Quella con la Viola sarà la presenza numero 24 in campionato: 23 da titolare e l’andata a San Siro saltando in corsa dopo aver perso quattro giornate per un infortunio muscolare rimediato con la nazionale slovacca (che ritroverà durante la sosta). E ancora: domenica al Maradona aggiungerà anche un tassello alla sua collezione complessiva con il Napoli, toccando quota 190 presenze tra Serie A e coppe. Un club esclusivo, quello dei 200, ormai dietro l’angolo: alla fine della stagione mancano undici passi. Sì, da Napoli a Napoli, dalla Fiorentina al Cagliari. E in mezzo un sogno. Pardon, un obiettivo.