Conte su Napoli-Inter: "Pari è una mezza delusione, per me è quasi una sconfitta". E su McTominay...

Conte ha parlato delle condizioni di McTominay e Gilmour : " McTominay ha avuto un sovraccarico, per un paio di giorni s'è allenato un po' di meno rispetto agli altri, abbiamo ventiquattro ore. Valuteremo la soluzione migliore insieme al ragazzo. Gilmour ha fatto una grandissima prestazione contro l'Inter e sono stato chiaro con i ragazzi: nelle ultime undici gioca chi merita, non c'è posto fisso, perché sono undici partite, undici battaglie, undici finali, non ci sono crediti. Gilmour ha fatto benissimo con l'Inter, giocherà con la Fiorentina, farà bene? Rigiocherà la prossima? Chi sta fuori dovrà farmi cambiare idea".

Conte: "Non sono arrabbiato, la mia è solo tensione prepartita"

A Conte è stato chiesto se fosse arrabbiato: "Non so come dovrei arrivare qui, c'è sicuramente tensione a ventiquattro ore dalla partita, vi porto lo stato d'animo che ho sempre avuto. Se pensate di trovare uno che arriva e scherza io non sono questo. Non penso di cambiare. Non dovete pensare che io sia arrabbiato, è il mio modo di essere, io la partita inizio a viverla ventiquattro ore prima. Porto concentrazione su me stesso, all'ambiente, provo anche tra voi, ma fate fatica (ride) perché pensate sia arrabbiato".

Verso Napoli-Fiorentina, Conte: "Ci daranno filo da torcere"

Arriva la Fiorentina: "Una squadra forte, ha fatto un ottimo mercato a gennaio, poco tempo fa ha battuto l'Inter 3-0. Ci darà filo da torcere, dovremo essere pronti, sapendo che passeggiate di salute non ce ne saranno. Dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo, valorizzando tutto ciò che abbiamo come rose e scelte, andando al di là di tutti gli ostacoli".