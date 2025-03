Conte, siparietto in conferenza: "Io arrabbiato? Non rido e scherzo prima di Napoli-Fiorentina"

NAPOLI - Antonio Conte show in conferenza stampa . Il tecnico del Napoli ha presentato il match di domani, domenica 9 marzo, contro la Fiorentina di Palladino , tappa chiave per la corsa scudetto che vede protagonisti gli azzurri nel duello a distanza con l' Inter capolista senza dimenticare l' Atalanta , terza a soli due punti da Lukaku e compagni e attesa dal big match dello Stadium contro la Juve . Una giornata che può dire molto sulla lotta al tricolore , come testimonia la risposta dell' ex allenatore della Nazionale italiana , protagonista di un divertente siparietto.

Conte show in conferenza stampa: "Non rido e scherzo prima della Fiorentina"

"Sono arrabbiato? Non so come pensate che io debba arrivare, c'è sicuramente tensione perché mancano 24 ore alla partita: non sono uno che ride e scherza, mi porto uno stato d'animo che ho sempre avuto, non penso di cambiare", tuona Conte in conferenza sorprendendo tutti i presenti. "Forse è diverso quando la faccio di venerdì, che ho 48 ore di tempo. Non pensate che sia arrabbiato, è il mio modo di essere, vivo la partita dalle 24 ore prima e concentro me stesso e poi la squadra". Sull'avversario: "Che Fiorentina mi aspetto? Una Fiorentina forte, che ha fatto un ottimo mercato a gennaio: una squadra forte che poco tempo fa ha battuto 3-0 l'Inter, una squadra che darà del filo da torcere, dovremo essere preparati perché passeggiate di salute non ce ne saranno. Metteremo in campo tutto ciò che abbiamo, andando oltre gli ostacoli".