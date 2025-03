Anema e Core: questo il titolo della canzone che Serena Brancale ha presentato sul palco del Teatro Ariston nel corso dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. L'artista, nata a Bari ma figlia di un ex calciatore e legatissima a Napoli, ha colpito i fan e ha stupito tutti con un'interpretazione da brividi. Il titolo della sua canzone - un omaggio all'omonimo brano di Pino Daniele e alla celebre canzone degli anni 50 che porta lo stesso titolo - è comparso ieri in Curva A e B del Maradona, nella bellissima coreografia esposta dai tifosi azzurri in occasione della sfida interna con la Fiorentina, valevole per la 28esima giornata di campionato e che si è chiusa con il successo degli uomini di Antonio Conte per 2-1 (grazie ai gol di Lukaku e Raspadori).