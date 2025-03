McTominay e Gilmour a pranzo a Marechiaro: "Maestro". Il soprannome fa impazzire i tifosi del Napoli

Napoli, McTominay e il soprannome di Gilmour

Ilsi riposa. Dopo la vittoria contro la Fiorentina al Maradona ha concesso un giorno di riposo alla squadra. E anche a se stesso, che ha trascorso una giornata da turista ad ammirare le meraviglia della Reggia di Caserta . E allora spazio allo shopping e ai ristoranti, in posti stupendi.ha approfittato delle ore di relax per concedersi un, un piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo,. I due sono grandi amici e non solo perché entrambi sono nati in Scozia. Un legame che non ha fatto altro che cementificarsi all'arrivo a Napoli in estate, suggellato da un nuovo soprannome, "maestro", che ha fatto impazzire i tifosi azzurri.

McTominay ha pubblicato una foto sul profilo Instagram e ha scritto: “Un bellissimo pranzo con il Maestro”. Il post è piaciuto a Romelu Lukaku e Jack Raspadori, che hanno subito messo "mi piace". Non si è fatta attendere la risposta di Gilmour che ha scritto “fratello” riferendosi a Scott. Il soprannome “maestro” è molto usato nel mondo del calcio. A Napoli se lo era guadagnato Mario Rui per le sue abilità con il piede sinistro. Il "maestro” per eccellenza, sempre in ambito azzurro ma stavolta Italia, considerando che è stato un campione del mondo, è Andrea Pirlo. Anche Rui Costa veniva chiamato così e non mancano allenatori come Giampolo e Tabarez con questo appellativo.