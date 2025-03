Napoli, Conte fa il turista nel giorno di riposo: visita alla Reggia di Caserta

CASERTA - Giornata di riposo per il Napoli di Antonio Conte, che ha approfittato del lunedì libero per fare il turista non lontano dal capoluogo partenopeo. E se McTominay e Gilmour hanno optato per un pranzo a Marechiaro vista Golfo, l'allenatore azzurro, dopo l'importante vittoria di ieri sulla Fiorentina, si è concesso il piacere di una visita alla Reggia di Caserta, splendida residenza reale dei Borboni, dal 1997 inserita nel patrimonio dell'umanità dall'Unesco.