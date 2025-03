Napoli, Neres pronto al rientro. Apprensione per McTominay

Prosegue il lavoro sul campo del Napoli . La squadra di Antonio Conte, seconda in classifica a un punto di distanza dall'Inter, nella prossima giornata sfiderà al "Penzo" il Venezia, gara in programma domenica 16 marzo alle 12:30. Una sfida nella quale dovrebbe tornare a disposizione David Neres . Maggiore apprensione, invece per quanto riguarda McTominay .

Le ultime sulle condizioni di Neres e McTominay

David Neres dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per la prima volta dal 9 febbraio, dalla sfida con l'Udinese, l'ultima che ha giocato. Il brasiliano classe 1997 sembra ormai avere smaltito il problema alla coscia, ed è pronto a tornare in campo. Diverso il discorso per quanto riguarda McTominay. Lo scozzese è stato sostituito nel corso di Napoli-Fiorentina in seguito a un affaticamento muscolare. La sua condizione sarà monitorata giorno dopo giorno, ma dovrebbe essere presente per la sfida contro il Venezia.