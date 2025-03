Simeone: "Tifo come a Napoli mai visto. Conte, Lukaku, Raspadori, Gilmour: dico tutto". E sul Venezia...

Entra nel vivo la lotta scudetto. Solo un punto divide Napoli e Inter, con l'Atalanta che rimane in agguato. I bergamaschi ospitano la squadra di Inzaghi nella prossima sfida di campionato, con gli azzurri che vanno a Venezia. Da qui fino alla fine sarà uno scontro a distanza, al quale la squadra di Conte sta rispondendo colpo su colpo, come la vittoria contro la Fiorentina in casa. Ai microfoni di Radio CRC ne ha parlato Giovanni Simeone: "Contro la Fiorentina abbiamo fatto la miglior partita di questa stagione, sia in termini di gioco che per le occasioni da gol prodotte. Gilmour ci ha dato una mano importante nel possesso palla e nella triangolazione: è un valore aggiunto per questa squadra. Abbiamo avuto la dimostrazione che le alternative sono valide e che, qualora si faccia male qualcuno, c’è subito qualcun altro che può subentrare. Ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto tante occasioni e non abbiamo segnato ed altri in cui abbiamo avuto poche occasioni e abbiamo segnato. L’importante è restare tranquilli e portare a casa i tre punti".