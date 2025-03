Napoli, Neres in bilico tra Venezia e Milan

Un recupero registrato e archiviato, altri due da valutare. Il Napoli si avvicina all’ultima giornata di campionato che precederà la sosta con le idee chiare sul modulo e a questo punto anche sugli uomini che domenica dovrebbero iniziare dal primo minuto la partita contro il Venezia a Sant’Elena. Stadio Penzo, vista laguna, ore 12.30 . Dicevamo: Mazzocchi , fuori sin dalla trasferta di Como per un problema al soleo della gamba destra, ha ricominciato a lavorare a pieno regime e dunque tornerà nell’elenco dei convocati. Una soluzione in più per Conte sulle fasce. Ancora in bilico, invece, Neres e Anguissa.

Napoli, come sta Neres?

David, la cui uscita di scena in un momento di alta e sfortunatissima concentrazione di guai sulla fascia sinistra ha portato all’inversione tattica, è l’uomo che potrebbe favorire il ritorno al tridente. Una storia che però, a prescindere dalla sua partecipazione al weekend veneziano, sarà rinviata alla sfida con il Milan in programma al Maradona dopo la sosta, in virtù del fatto che sarà varato dal 1’ il tandem offensivo Lukaku-Raspadori per la quinta volta consecutiva. Dicevamo: Neres ha saltato gli incroci con Lazio, Como, Inter e Fiorentina per una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra ma ormai è quasi pronto. È in crescita, ha seguito il suo programma di terapie e lavoro personalizzato sin dal 10 febbraio, dopo Napoli-Udinese, e gradualmente si avvicina al rientro in gruppo. Conte e lo staff medico, insomma, non hanno ancora deciso se sarà convocato per Venezia o se tornerà direttamente dopo la sosta.

Napoli, le condizioni di Anguissa

Più o meno lo stesso discorso di Anguissa: ha saltato Inter e Fiorentina per un problema al soleo della gamba sinistra, come il collega è ormai vicino al rientro in gruppo ma la sua convocazione è in via di valutazione. Considerando che non gioca da un paio di settimane, tra l’altro, è praticamente scontato che a cominciare dall’inizio sarà Gilmour. Sia perché per prassi Frank partirebbe dalla panchina, sia perché Billy ha meritato di essere ancora al centro del progetto tattico al fianco di Lobotka sin dal primo minuto di una partita delicata, facciamo anche trappola, che Conte si avvia ad affrontare con il 3-5-2 di partenza (che in fase offensiva diventa quasi sistematicamente 4-2-4).