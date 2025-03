Il Kosovo sogna la promozione in Lega B della Nations League dopo aver sconfitto l'Islanda con il punteggio di 2-1 nella gara d'andata. Una vittoria importante e non facile. In campo, ieri, c'era anche Amir Rrahmani con la fascia di capitano al braccio. Il difensore adesso ci crede: "Vincere è sempre bello, credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo fiduciosi. Sarà molto più difficile il ritorno, è come una finale. E' ovviamente un grande risultato arrivare fin qui, ma anche questa è stata una partita complessa".

Infortunio Rrahmani e le pressioni del Napoli

Il Napoli ha chiesto a Rrahmani di non giocare con la maglia del Kosovo per non rischiare un infortunio dopo i problemi accusati pochi giorni fa. Non era nulla di grave: solo un affaticamento."Avevo molti dubbi sul giocare, perché ero uscito dall'ultima partita con un problema, quattro giorni fa, e il club mi aveva fatto un po' di pressione per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena", ha detto il centrale a Klan Kosova Tv senza troppi giri di parole.