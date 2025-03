Rrahmani chiarisce: "Pressione? Dipende da come lo dici, sempre pronto per Napoli e il Kosovo"

ROMA - “Ho ricevuto pressioni dal Napoli per non giocare nel Kosovo”. Queste le parole di Amir Rrahmani dopo la partita giocata con la sua nazionale (con la fascia da capitano al braccio). Parole che hanno fatto clamore e così, il giocatore tramite una storia Instagram, ha fatto chiarezza: “La parola pressione dipende in che maniera la dici e in quale lingua. In Italia sarebbe preoccupazione”, spiega il difensore sui social.