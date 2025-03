Sabatini vota il Napoli: “Può ancora vincere. Ma servono i gol di due giocatori”

Sabatini e il mercato del Napoli: i consigli

“Kvaratskhelia non è stato sostituito a gennaio? Parliamo di un grandissimo calciatore, trovarne uno di pari valore era difficilissimo, anzi trovare un clone del georgiano sarebbe stato impossibile. Il mercato di gennaio è poi una sessione tossica, se c’è qualità te la negano, perché le altre squadre non vogliono indebolirsi. Penso che il Napoli, in ogni caso, saprà vincere le partite anche e di nuovo senza di lui. C’è qualcuno che è chiamato a fare qualche gol di più, penso a Raspadori che sta giocando bene ma che dovrebbe segnare di più, ad esempio. Lo stesso Politano, che sta assicurando un lavoro da operaio siderurgico notevole, è difficile trovare un altro della sua qualità che garantisce quella copertura. Però Matteo 2-3 gol lo deve segnare. Devono tutti metterci qualcosina di più, Mc Tominay che sta facendo molto bene ma deve ancora segnare altre reti. Lukaku accende sempre nella mente dei tifosi l’idea del gol ma è un giocatore che lavora tantissimo per la squadra. Quando sta bene permette alla propria squadra di attaccare bene. Non mi aspetto troppi gol da lui, anche se deve segnare quelli necessari. Se spenderei 40 milioni per Ederson, che portai a Salerno? Non mi viene facile parlare di questi calciatori... Se hai una squadra importante come il Napoli, un investimento su Ederson lo vai a fare. 40 milioni è un prezzo alto, ma accettabile per chi, come lui, garantisce una mobilità incredibile, garantisce la fase di recupero palla, assicura un grande lavoro e nei piedi ha anche qualche gol. Marianucci? E’ una bestia, ma lo dico in senso positivo. Un ragazzo prorompente, è forte e devo dire che ha anche una forte personalità. Se il Napoli lo ha preso ha fatto un ottimo affare".