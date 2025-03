Napoli, la lista di Conte: Sudakov, Frattesi e Gabri Veiga

Il Napoli è ancora in piena corsa scudetto, secondo a tre punti dall’Inter e a più tre sull’Atalanta a nove giornate dalla fine del campionato, ma parallelamente è già proiettato al futuro. Alla squadra da costruire in vista del ritorno in Champions. Al piano di rafforzamento necessario per affrontare nella maniera giusta il percorso europeo e la gestione del triplo impegno, forte anche del tesoro da 150 milioni di euro messo a disposizione da De Laurentiis. Conte ha chiarito sin da subito un’esigenza palese, acuita poi dalla cessione di Kvara e da un mercato di gennaio che per forza di cose ha rimandato ogni intervento di livello all’estate. Che incombe. Che ormai s’avvicina e che il ds Manna dovrà percorrere con la lista degli obiettivi primari e dei vari piani alternativi già chiara. Esattamente come un anno fa. E come nella scorsa primavera torna d’attualità il nome di Giorgi Sudakov, giovane stella dell’Ucraina che ieri sera ha affrontato ancora il Belgio di Lukaku in Nations. Il Napoli ha una lunga storia di intrecci, con lui. Da gennaio 2024 a gennaio 2025, quando per forza di cose la mancanza di slot utili a tesserare un extracomunitario ha costretto a rimandare ogni riflessone all’estate.