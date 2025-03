Lukaku e le frasi che fanno impazzire Napoli: il discorso da applausi e la battuta in diretta

Romelu Lukaku da impazzire. In Belgio come a Napoli. Non solo la s uper prestazione con il Belgio contro l'Ucraina , ma anche il discorso da brividi che ha fatto impazzire il suo Paese e anche Napoli. E il Napoli. Perché dimostra quanto Big Rom sia dentro, ma proprio tanto dentro, il progetto di Conte. Succede questo: il Belgio batte l'Ucraina, rimonta il ko dell'andata, e a fine partita Big Rom, uno dei capitani della squadra, raduna tutti in cerchio. Fa un discorso da brividi al termine del quale dice: "Ragazzi, adesso cerchiamo tutti di vincere un titolo nei nostri club". Applausi, da tutte le parti.

Retroscena Lukaku, la frase che fa impazzire Napoli e il Belgio

Non solo questo, però. Poco prima in tv Lukaku aveva detto: "Dio è grande e io sono un ragazzo religioso. Ho visto - ha ammesso - un'atmosfera molto rilassata a tavola e questo si è tradotto anche in campo. Dovevamo crederci. Ho visto molte squadre rimontare da situazioni difficili. Basti pensare alla rimonta del Barcellona contro il PSG in Champions League qualche anno fa. E l'ho sperimentata anche con il Manchester United contro il PSG. Nel calcio, non è finita finché non è finita". Si riferiva al Belgio, senza dubbio. Ma anche al Napoli e al sogno scudetto. E per Conte non poteva esserci notizia migliore. Anche perché Big Rom, che con la doppietta di domenica a Genk ha toccato quota 399 reti in carriera (con la nazionale e le squadre di club in tutte le competizioni), va a caccia del gol numero 400. Serve a lui e serve al Napoli che domenica al Maradona affronta il Milan. I campioni d'Italia 2023 sono secondi a meno tre dall’Inter e a più tre sull’Atalanta, e hanno bisogno più che mai del loro centravanti. Proprio perché nel calcio "non è finita finché non è finita".