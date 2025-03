McTominay: "Napoli mi ha aperto gli occhi su molte cose"  

" Napoli mi ha aperto gli occhi su uno stile di calcio diverso". Scott McTominay ribadisce spesso la sua felicità del trasferimento in Italia avvenuto in estate. Lo ha fatto anche in Scozia, in occasione della premiazione come giocatore internazionale dell'anno , secondo gli Scottish Football Writers. "Sono molto orgoglioso del premio, è un traguardo che non avrei mai pensato di raggiugnere".

McTominay: "Voglio avere una carriera più lunga possibile"

McTominay ha voluto parlare di come Napoli lo abbia cambiato, ma non solo sul campo: "Mi ha aperto gli occhi anche su un sacco di cose fuori dal campo. Sono molto grato di ciò". Quindi, il centrocampista è passato a dichiarare il suo approccio: "Qualunque sia il club in cui giochi, devi avere sempre le braccia aperte e cercare di migliorare". Un punto focale della sua mentalità, la preparazione atletica: "Per me è imortante assicurarmi di essere sempre disponibile. La disponibilità è fondamentale per me, prendere cura di me stesso per avere una carriera il più lunga possibile".