Da quanto tempo il Napoli non batte il Milan il casa? Il dato a sorpresa e le mosse di Conte

Sono trascorsi quasi sette anni e ci hanno provato Mertens, Koulibaly, Insigne, Osimhen, Kvara, Gattuso e soprattutto Spalletti, con lo scudetto in tasca e una squadra inarrestabile. Sono passati campioni e anche il tempo, tanto - troppo - eppure l’unico a non scomporsi è stato il Diavolo. Imperterrito e imbattuto nelle ultime sei partite giocate al Maradona: tre sconfitte e tre pareggi tra il campionato e la Champions. Per trovare una vittoria del Napoli in casa contro il Milan bisogna risalire al 25 agosto 2018: 3-2, un caldo boia, due gol di Callejon e uno di Dries in tripla rimonta dopo lo 0-2 firmato Bonaventura-Calabria. Che forza. In panchina c’era Ancelotti e lo stadio si chiamava San Paolo. Tutto chiaro? Preciso. Come la missione che aspetta la squadra di Conte dopo tante delusioni: la vittoria non è soltanto una questione di prestigio, non è eguagliare re Carlo e neanche Hamsik e quei ragazzi che oggi sono tutti altrove tranne Meret, all’epoca infortunato e in tribuna a fare lo spettatore. No: il fatto vero è che il Napoli si sta giocando lo scudetto e non può davvero più permettersi di perdere terreno come ha confermato ancora, e ancora, la domenica di Venezia e di Atalanta-Inter . Bene. Una questione pratica e anche calcistico-liturgica: il Maradona, da quando è così che è stato ribattezzato, non ha mai avuto il piacere di gioire contro il Milan. Il Diavolo e la Mano de Dios.

Maradona tutto esaurito per spingere il Napoli

Antonio punta a eguagliare Carletto e domenica, nella prima serata di uno stadio sold out per la decima volta in stagione, proverà a interrompere il fluido, quasi un sortilegio, e ad arrivare dove non sono riusciti Gattuso e finanche il signor Luciano. Che poi, beh, il loro è stato davvero uno strano destino: all’epoca, in campionato, hanno vinto entrambi a San Siro, Spalletti addirittura due volte, ma in casa le cose sono sempre andate maluccio. Per la precisione: un pareggio e una sconfitta per il Napoli di Gattuso; due sconfitte per quello (meraviglioso) dell’attuale ct della Nazionale, con 0-4 in Serie A e un pareggio ai quarti di Champions valso l’eliminazione nell’anno dello scudetto. A seguire: pareggio nella scorsa stagione con Garcia.

I numeri di Napoli-Milan: c'è un tabù

C’è un però, in questa storia recente fatta di numeri e statistiche: il Milan, nella sua epopea, non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro il Napoli. E quella in programma domenica al Maradona sarà proprio la settima sfida dopo sei passerelle cool o addirittura chic. La squadra di Conte, dicevamo, si presenta alla trentesima giornata con l’assoluta necessità di invertire un trend che all’improvviso ha dovuto fare i conti con gli infortuni, le soluzioni tattiche d’emergenza, le frenate e soprattutto una collezione di risultati decisamente meno interessanti rispetto a un paio di mesi fa. Tra febbraio e questo ampio scorcio di marzo, al netto della sosta, il Napoli ha messo insieme una vittoria, cinque pareggi e una sconfitta. Otto punti in sette partite. Con tutte le conseguenze del caso: ha perso il primo posto e ora, dopo aver sciupato un paio di ottime chance per mettere punti in tasca a scapito delle concorrenti, compresa quella super dell’ultima giornata a Venezia alla vigilia dello scontro diretto tra nerazzurre, è finito a -3 dall’Inter. Guadagnando appena una lunghezza sull’Atalanta (+3). Il pareggio di Venezia è stato l’ultimo passetto di un andamento lento che domenica la squadra di Conte proverà a scuotere contro un avversario irregolare ma pieno di sorprese, reduce da due vittorie in rimonta e comunque pieno di talento. Una bella sfida. Tosta, con precedenti sfavorevoli e tanta pressione: il territorio di Conte.