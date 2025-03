Lobotka: "Napoli, voglio un altro scudetto. Conte? Già dal primo giorno..."

“È sempre bello vincere una volta, ma è difficile ripetersi". Stanislav Lobotka è stato senza dubbio uno dei volti principali dello Scudetto vinto dal Napoli nel 2023. Adesso, il centrocampista ha la volontà di vincere di nuovo il titolo, come dichiarato a My Skills, il format di DAZN in collaborazione con EA SPORTS FC 25: "Lo voglio davvero, ma so che è molto difficile. Non è così facile come la gente pensa".

Lobotka: "Conte mi ha portato a un altro livello"

Attualmente il Napoli è al secondo posto in classifica, a tre punti dall'Inter prima e con tre punti in più rispetto all'Atalanta terza: "Due squadre che giocano molto bene. Quello che possiamo fare noi è solamente spingere in ogni allenamento per dare al Mister ciò che vuole in campo". Lobotka ha voluto parlare anche della reazione dei tifosi nel corso di questa stagione: "Quando siamo stati in testa, a volte la gente, volava già in alto: 'Dai ragazzi, vincete lo Scudetto!'. Ma non è così facile". Il centrocampista è diventato centrale anche con l'arrivo di Conte in panchina. “Sapevo che fosse davvero un grande allenatore. Lo avevo già sentito da Skriniar, quando giocava all’Inter. I suoi allenamenti sono molto duri. Ha portato la mia mentalità a un altro livello". In particolare, del primo allenamento ha ricordato: "Non aveva ancora detto nulla, ma potevi già percepire la sua personalità. Quando ho visto come ci allenavamo, come volessimo giocare, mi sono detto: 'Ok, è il miglior allenatore che potessimo scegliere'".

"L'Atalanta la squadra peggiore da affrontare"

Lobotka ha parlato anche del campionato, svelando la squadra peggiore da affrontare a detta sua: “L’Atalanta. Odio giocare contro di loro! Sono una grande squadra. Marcano uomo su uomo a tutto campo: non mi lasciano un centimetro. Ma posso dire anche il Venezia o il Verona".