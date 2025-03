Esperienza da titolo: il Napoli sa come si fa

In dieci lo hanno già fatto e se lo ricordano bene. Reduci dello scudetto del 2023 con Spalletti , uomini che hanno vissuto sulla loro pelle l’emozione di un titolo e che ora sono pronti a guidare il gruppo in questo finale di stagione. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka, Anguissa, Politano, Raspadori e Simeone: il blocco scudetto, la base solida di un Napoli che conosce la strada per vincere . Hanno già sentito l’entusiasmo della piazza, vissuto i festeggiamenti, respirato l’aria elettrica di una città che nel 2023 ebbe la fortuna - conquistata con merito - di poter celebrare la vittoria con grande anticipo e di farla durare per mesi.

Napoli, guida ed esempio del blocco scudetto

Toccherà a loro trascinare chi il tricolore a Napoli non l’ha ancora vinto, ma ha già esperienza di successi altrove. Una rosa che, con Antonio Conte in panchina, ha acquisito una mentalità vincente, ha ritrovato la fame dopo un anno orribile, ha ora gli stimoli per provare a lottare fino alla fine con l'Inter e - perché no - scucirle lo scudetto dal petto. Romelu Lukaku, trascinatore proprio coi nerazurri nel 2021 e ancor prima con l’Anderlecht nel 2010. Scott McTominay, cresciuto nel Manchester United e abituato alla pressione di un club che vive per vincere, verbo che conosce molto bene anche David Neres: tre titoli in Olanda con l’Ajax, uno in Portogallo col Benfica. Quattro volte campione come Okafor, trascinatore del Salisburgo prima di passare al Milan e poi in azzurro.