Conte diretta prima di Napoli-Milan: segui la conferenza stampa

NAPOLI - Dopo la sosta per le nazionali si riparte alla grande con il big match di campionato tra Napoli e Milan , in programma domani (domenica) alle 20:45. Conte , che ritrova Neres dopo il lungo infortunio, è atteso in conferenza stampa: segui le sue parole in diretta .

14:13

Conte: "Dobbiamo credere allo scudetto"

"Trovarsi a poche giornate dalla fine a tre punti dalla vetta, è normale che ci crediamo, è giusto farlo. Noi dobbiamo uscire dal campo con la maglia sudata, questo i tifosi lo stanno apprezzando. Come facciamo a dire 'vediamo'. No, stiamo lì, ci crediamo, guardiamo al primo posto, i ragazzi lo sanno. Le pressioni ci sono, lo stress anche, questo ci deve dare orgoglio. Per noi sarà importante il sostegno dei tifosi, il clima del Maradona. Abbiamo bisogno di loro".

14:08

Conte: "Okafor? Va messo a posto"

"Okafor? È un giocatore da mettere a posto, deve sopportare determinati carichi. Noi andiamo avanti cercando di fare il meglio con chi abbiamo a disposizione. Chi è più indietro deve accelerare e mettersi al pari degli altri. Se giocassimo con qualche giocatore in più sarebbe meglio"

14:04

Conte su Neres e sugli infortunati

"Dobbiamo fare delle scelte, scegliere i migliori come forma e garanzia. Neres è pienamente recuperato, ha fatto grandissimi miglioramenti, non so se parte dall'inizio ma una parte della gara la giocherà. Sapete quanto è importante per noi. Le nazionali ci hanno portato qualcosa di negativo: Anguissa ha avuto un affaticamento all'adduttore, è rientrato, ha fatto due allenamenti, lo stiamo monitorando. Non possiamo sbagliare in questa fase del campionato. Poi c'è Spinazzola che ha ricevuto un colpo al quadricipite, è fuori, non si sta allenando con noi".

13:55

Il dato sul Napoli contro il Milan dopo la sosta

Solo contro la Roma (nove), il Napoli ha perso più partite che contro il Milan (otto, come contro l’Inter) al rientro da una pausa per le nazionali. In generale, azzurri e rossoneri si sono incontrati 18 volte in questo tipo di match, con un bilancio di cinque successi dei partenopei, cinque pareggi e, appunto, otto vittorie del Diavolo.

13:40

Conceiçao su Conte: "Prima volta contro, voglio vincere"

Conceiçao in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan: "Conte? Ci ho giocato contro quando ero alla Lazio e al Parma. Da allenatori sarà la prima volta, loro sono una buona squadra a sono a tre punti dal primo posto. Non nascondiamo i nostri obiettivi, vogliamo arrivare e il risultato di domani è importante, vogliamo vincere".

13:30

A che ora parla Conte

La conferenza stampa di Conte è in programma a Castel Volturno alle 14.

