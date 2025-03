Careca e Alemao ospiti speciali per Napoli-Milan: sciarpa azzurra e sorrisi al Maradona

Grandi emozioni allo Stadio Diego Armando Maradona in vista del match contro il Milan, dove il Napoli celebrerà due icone della sua storia: Careca e Alemao. I due ex calciatori brasiliani, protagonisti del secondo scudetto azzurro e della vittoria in Coppa Uefa, riceveranno un tributo speciale prima del fischio d’inizio della partita contro il Milan.