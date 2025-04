Meret da sogno: dopo il rigore parato arriva il rinnovo con il Napoli

Meret, numeri incredibili sui calci di rigore

La sua è una specialità che nasce da lontano, a farne le spese per la prima volta in Serie A è stato un compagno di oggi. L’11 marzo 2018, Sassuolo-Spal, Babacar fredda Meret dal dischetto ma pochi minuti dopo riecco un altro rigore. Stavolta si presenta Politano che calcia alla destra del giovanissimo portiere, che in tuffo neutralizza: è il primo degli 8 rigori parati in Serie A su 24, 9 su 34 compreso quello a Giroud in Champions (su 4 totali; 3 quelli subiti in Europa League e in Serie B). Gli altri ipnotizzati in A sono stati Lapadula, Kolarov, Colombo, Pessina, Soulé e quest’anno, come detto, Thauvin e Gimenez. Per la cronaca, nel 2020 neutralizzò anche Dybala nella serie dei rigori della finale di Coppa Italia conquistata dal Napoli contro la Juve. Essere un para-rigori è una dote innata e non è comune a molti. Serve studio, disciplina ma anche talento, istinto, freddezza. Per Meret è una specialità della casa, una delle tante. Anche quest’anno, come nella stagione dello scudetto, è stato spesso decisivo con autentici capolavori.