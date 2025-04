Il gesto portafortuna di Careca nello spogliatoio del Napoli prima del Milan: ecco come è andata

"Vado a toccare il numero di Lukaku, magari fa due gol e vinciamo due a zero". Il gesto portafortuna di Careca nello spogliatoio del Napoli, prima della sfida con il Milan, ha sortito un effetto parziale ma sufficiente per regalare agli azzurri ai tre punti. L'attaccante belga non ha segnato due gol ma uno: quello decisivo per avere la meglio dei rossoneri, battuti al Maradona con il finale di 2-1 nella trentesima giornata di Serie A.