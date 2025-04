Conte squalificato per Bologna-Napoli: ecco dove seguirà la partita

NAPOLI - Lunedì al Dall’Ara in cinquemila. Almeno cinquemila tifosi allo stadio, tutti per il Napoli , tutti per lo scudetto in mezzo a un mare di onde rossoblù. La quota azzurra, non mancherà , non è mai mancata, a confermarlo è la storia più e meno recente. Anche se in questa occasione è presumibile immaginare un calo rispetto ai soliti enormi numeri: il Bologna, infatti, ha concesso ai ventunomila abbonati la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti ciascuno da destinare ad altri spettatori. Un catenaccio alle aspirazioni del popolo di viaggiatori del Napoli, mediamente presente in proporzioni vicine al doppio. Tutto logico, comunque, la squadra di Italiano è la padrona del quarto posto, insegue la Champions e ha ipotecato la finale di Coppa Italia, ha messo in fila sei vittorie consecutive in casa in campionato e l’ultima volta, prima della sosta, ne ha rifilati cinque alla Lazio.

Napoli, ecco l’esodo dei tifosi

Il giorno feriale, ovviamente, non aiuterà l’organizzazione della tappa emiliana verso lo scudetto, la numero trentuno, otto al traguardo con l’Inter in testa e in mini fuga a più tre: il sostegno dei tifosi sarà fondamentale, esattamente come domenica scorsa al Maradona contro il Milan, il giorno del decimo sold out stagionale in casa, il quinto consecutivo. Ma la passione azzurra, si sa, non conosce confini, e così dopo il pienone di Venezia prima della sosta ora andrà in scena la passerella bolognese. Con il Napoli Club Bologna a fare gli onori di casa: almeno cinquemila al Dall’Ara, impossibile quantificare con dovizia e precisione, fermo restando i duemilacinquecento del settore Ospiti. In questo caso non esiste possibilità di errore, ma tutti gli altri capaci di conquistare un biglietto saranno spruzzati un po’ qua e un po’ là in ogni altro spicchio dello stadio. Conte compreso.

Conte vedrà la sfida in tribuna stampa

Non guiderà il tifo e neanche siederà in mezzo alla gente, ci mancherebbe, ma in qualche modo condividerà la medesima sofferenza da lontano. Più distante rispetto al solito: il signor Antonio è squalificato, è stato ammonito contro il Milan e in virtù della diffida è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Si rivedrà con l’Empoli al Maradona, lunedì 14 aprile, mentre al Dall’Ara ci sarà Cristian Stellini al suo posto in panchina. Il vice, una colonna del suo staff con una buona tradizione in campionato quando lo ha sostituito: è imbattuto in Serie A con l’Inter e anche in Premier con il Tottenham. Anzi, ha sempre vinto se vogliamo dirla per bene. Il Conte in tribuna, in un box in cima alla stampa, sarà l’uomo in più della squadra e anche del popolo azzurro; sarà nel cuore dello stadio ma con l’anima e la mente al fianco della squadra, con un telefono tra le mani per comunicare ogni mossa alla panchina. La corsa è frenetica e la sfida con Italiano e il suo Bologna ambizioso una trappola vera che dovrà superare anche l’Inter, tra due giornate e comunque dopo che ci avrà provato l’Atalanta a Bergamo. Già, sembra proprio l’arbitro del destino scudetto.