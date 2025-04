Di Lorenzo ammonito in Bologna-Napoli: sarà squalificato contro l'Empoli

Ammonito al 60' dall'arbitro Massa per un fallo su Ndoye, Di Lorenzo salterà Napoli-Empoli per squalifica. Il capitano degli azzurri era in diffida ed ha rimediato un cartellino giallo al Dall'Ara contro il Bologna nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Non sarà a disposizione di Conte in occasione del prossimo match, in programma lunedì 14 aprile alle 20:45 allo stadio Maradona.