Napoli, calendario in discesa ma occhio: c'è un dettaglio che non può far stare tranquilli

Napoli, il calendario delle ultime sette giornate

Dipende, dicevamo. Tutto dipende. E dal punto di vista del Napoli il futuro va raccontato così: la prossima andrà in scena al Maradona contro l’Empoli, in piena lotta per non retrocedere, ancora lunedì; a seguire, nel weekend di Pasqua, trasferta all’U-Power Stadium per sfidare il Monza di Nesta alle 18 di sabato 19 aprile, ultimo con 15 punti e rassegnato a una retrocessione a questo punto inevitabile. Poi, sfida contro il Torino al Maradona il 27 aprile per chiudere aprile. A maggio, il calendario proporrà in sequenza la trasferta a Lecce (il 4), il Genoa in casa (l’11), una sfida a Parma (il 18) e il Cagliari ancora al Maradona per il gran finale (il 25). L’Inter, invece, sfiderà sabato il Cagliari, poi avrà il ritorno di Champions contro il Bayern, il Bologna al Dall’Ara, la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan, la Roma, il Verona, il Torino, la Lazio, il Como. E la possibilità di giocarne altre in Europa, certo.