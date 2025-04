Napoli, il comunicato sull'infortunio di Buongiorno: come sta

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte e per il Napoli. La squadra azzurra, coinvolta nella corsa per lo Scudetto (attualmente sono tre i punti in meno rispetto all'Inter capolista), dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno. Gli esami ai quali si è sottoposto il difensore italiano hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra.