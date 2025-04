Conte: “Gustiamoci questa lotta di nervi con l’Inter, il Napoli se l’è meritata”

Conte sfida l'Inter: "Godiamoci questa pressione"

"Io sono partito ad inizio stagione pensando di poter fare 38 vittorie. Deluso? Non puoi essere deluso, non è un risultato che può accadere. Un campionato imbattuto è riuscito a pochissime squadre, quindi ci stanno le cadute e i pareggi. L'importante è la regolarità e noi quest'anno l'abbiamo trovata. Abbiamo avuto periodi con pareggi ma siamo comunque lì: è un ottimo percorso. Affronteremo sette squadre con altri obiettivi importanti, l'Empoli lotta per non retrocedere e verrà con il coltello tra i denti. La seconda parte di campionato è sempre più difficile, più di strategia. All'andata ci sono partite più aperte, al ritorno più chiuse e studiate". Poi sulla guerra di nervi contro l'Inter: "Siamo la diretta antagonista, proviamo a dare fastidio e fare qualcosa di straordinario. È una bella pressione, significa che stiamo facendo bene. Ci viene chiesto di andare oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra attrezzata per vincere tutto. È un bell'entusiasmo, il sogno scudetto crea positività, un ambiente che spinge la squadra. Ce la siamo guadagnata questa pressione e ce la dobbiamo gustare: stiamo lottando per qualcosa di importante. La sfortuna? Alla fine del girone d'andata eravamo stati bravi e fortunati senza infortuni, ma tutti sanno che in un campionato le cose possono cambiare. Le emergenze arrivano e le abbiamo sempre affrontate, i ragazzi sanno che non ci sono alibi. Non ci sono annate perfette e per questo motivo dovremo essere molto bravi per rispondere a queste situazioni".