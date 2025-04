Napoli crede alla rimonta scudetto: in 752.000 con Conte

La Mano de Dios a spingere la rincorsa all'Inter: undicesimo sold out della stagione al Maradona, il sesto consecutivo in vista della partita che il Napoli giocherà stasera contro l'Empoli alle 20.45. Oltre cinquantamila gli spettatori, con un centinaio di indomiti toscani nel settore Ospiti, per una partita che vale sogni e speranze. Scudetto e salvezza: la squadra di Conte, 12 punti nelle ultime 9 giornate, ha l'assoluta necessità di vincere per riportarsi a -3 dall'Inter, momentaneamente ma inesorabilmente titolare di sei punti di vantaggio in testa alla classifica dopo la vittoria di sabato contro il Cagliari; quella di D'Aversa, invece, galleggia con l'acqua alla gola al terzultimo posto con 24 punti, gli stessi del Venezia che domenica sfiderà proprio al Castellani, e non vince da 16 turni (11 sconfitte e 5 pareggi). Notte di fuoco al Maradona. E di amicizia: Conte e D'Aversa sono profondamente legati.