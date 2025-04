Conte e la frase urlata a Lukaku dopo il gol di McTominay: "Questo è tuo"

Il Napoli passa in vantaggio al Maradona nella sfida contro l'Empoli. Intorno al 18' del primo tempo, Lukaku riceve palla da un lancio lungo e la difende nei pressi della fascia destra. Riesce a girarsi nonostante la marcatura stretta di più giocatori di D'Aversa e serve un filtrante perfetto per la percussione di McTominay . Lo scozzese arriva fino ai pressi del limite dell'area, non serve Neres sulla sinistra ma preferisce andare al tiro e fa la scelta giusta: Vasquez bucato e Napoli in vantaggio. Un gol che ha fatto scatenare Antonio Conte .

Conte va a cercare Lukaku dopo il gol di McTominay: la frase urlata

C'è tanto della sua tattica in questa rete e c'è tanto delle sue scelte puntando sempre più forte su Romelu Lukaku. L'allenatore, subito dopo il gol di McTominay, è andato a cercare e a chiamare a gran voce l'attaccante belga per urlargli una frase: "Questo gol è tuo". Per sottolineare ancora una volta l'importanza centrale di Lukaku nella visione di Conte. Si lascia andare per una manciata di secondi in un'esultanza euforica delle sue, ma subito dopo torna a dare indicazioni ai suoi, specialmente a Rrahmani che viene richiamato per un paio di situazioni di troppo concesse all'Empoli in attacco.