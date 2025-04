Conte dopo il tris all'Empoli: "Scudetto? Qualcuno deve dire grazie al Napoli..."

Napoli-Empoli 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Napoli, Conte analizza il 3-0 all'Empoli

"Oggi abbiamo disputato un'ottima partita - ha detto Conte ai microfoni di 'Dazn' -, l'Empoli è sicuramente una squadra che crea delle difficoltà. Una formazione organizzata che mi sorprende vedere in lotta per non retrocedere e auguro a Roberto (D'Aversa, ndr) di salvarsi. In un paio di occasioni all'inizio ci hanno creato difficoltà, ma a livello di palleggio e di dominio abbiamo fatto una gara da grande squadra". Un segnale importante, viste anche le assenze: "Per la prima volta eravamo senza il nostro capitano Di Lorenzo e mancavano Buongiorno e Anguissa - ha sottolineato il tecnico del Napoli -, ma la squadra ha fornito una grande prova e abbiamo dato anche una risposta sui secondi tempi, visto che qualcuno diceva che calavamo e invece oggi siamo stati straripanti".

Le parole sulla lotta scudetto con l'Inter

Ancora a 'Dazn' le parole sul sogno scudetto: "Nella squadra ho notato un miglioramento straordinario. Ho rivisto la partita dell'andata a Empoli e fu una partita sporca, vinta senza giocare bene. Oggi invece, chiunque giochi e anche in emergenza, vedo un altro Napoli e siamo lì a tre punti dall'Inter, stiamo facendo qualcosa di bello e che era impensabile. L'obiettivo nostro era quello di dar fastidio, come stiamo facendo, a una squadra che ha dimostrato la sua forza anche in Europa. E qualcuno deve dire grazie al Napoli se tiene viva la lotta scudetto - ha chiosato Conte ai microfoni di 'Dazn' -, altrimenti si venderebbero meno giornali e si parlerebbe meno nelle trasmissioni".

