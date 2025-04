Conte e l'elogio particolare a Rafa Marin: cosa ha detto in conferenza stampa

Napoli-Empoli 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Napoli, il particolare elogio di Conte a Rafa Marin

Così Conte ha risposto alla domanda sull'infortunio di Juan Jesus e sulla possibilità che nei prossimi match trovi maggiore spazio Rafa Marin (entrato al posto del brasiliano al 72' della sfida contro l'Empoli): "Le sensazioni su Juan Jesus non erano positive, ha sentito qualcosa di muscolare - ha spiegato il tecnico del Napoli -, ma abbiamo Buongiorno che sta per tornare ad allenarsi e c'è Rafa Marin, un ragazzo giovane che come tutti ha lavorato tanto in questi mesi. Lo ha fatto in silenzio, ha mangiato tanta erba e se dovesse servire non ci sarebbero problemi a farlo giocare. Ma credo in generale che tutta la rosa sia cresciuta, sotto tutti i punti di vista".