Napoli, Marin manda un messaggio a Conte: "L'importante è giocare, non dove giocare"

NAPOLI - Un esordio vista mare. Rafa Marin è pronto a scendere in campo dal primo minuto nella prossima sfida in programma a Monza. Per il difensore spagnolo del Napoli sarebbe la prima volta dall’inizio del campionato. “La cosa fondamentale è portare a casa i tre punti - sottolinea il difensore spagnolo - ogni partita è diversa, ci sono diverse difficoltà e noi siamo preparati per ognuna di queste, perché lavoriamo su tutti gli aspetti. Rispetto alla Liga spagnola, in Serie A c’è maggiore attenzione per l’aspetto tattico”.