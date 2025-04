Napoli, Anguissa torna per lo sprint finale

NAPOLI - Torna Anguissa , torna il tris con Lobotka e McTominay. Frank come te lo aspetti: la voglia di mettercela tutta come a Bologna dopo una giornata di squalifica . La voglia di accorciare su McT, fino a lunedì suo compagno nella mini classifica interna dei cannonieri con 6 gol alle spalle di Lukaku, e all’improvviso schizzato avanti alle spalle di Big Rom, in beata solitudine, in virtù della doppietta rifilata all’Empoli: colpo di testa e un destro da fuori come punto esclamativo di una cavalcata. È stata molto bella, e alla lunga decisiva, anche l’ultima scena di Anguissa prima della sentenza del giudice (sportivo): 72,6 metri di corsa al Dall’Ara, il guizzo del rapinatore per acciuffare un pallone vagante in un vuoto di potere a centrocampo , e poi lo scatto imperioso, potente e rapido, fino alla porta di Skorupski. Saltato e infilato. Un’azione splendida al 18’ del primo tempo; lo stesso minuto in cui McTominay s’è esibito nella sua progressione vincente contro l’Empoli, provando a mettersi in pari con il collega centrocampista.

Napoli, Conte cala il tris

È il caso di dire che ai mediani del Napoli vengono i 18 minuti, di questi tempi. Secondo più o meno, non è mica importante: conta solo che in questa fase, decisiva e anzi cruciale per il momento storico del campionato e il testa a testa con l’Inter, offrano l’imbarazzo della scelta a Conte. L’allenatore non ha mai rinunciato ad Anguissa a cuor leggero, nonostante l’ottimo rendimento e la continuità di Gilmour: in genere, a pieno regime, è stato sempre Frank a completare il tris con Lobotka e McTominay. E così dovrebbe andare anche domani a Monza, nella sfida che potrebbe lanciare il Napoli in testa alla classifica per qualche ora, in attesa dell’incrocio di domenica al Dall’Ara tra l’Inter capolista e il Bologna.

Anguissa, cuore e testa

Conte ha valorizzato nel migliore dei modi le sue mezzali, cucendo su ognuno dei due il vestito perfetto da sfoggiare nelle giornate e nelle serate di campionato. Della coppia, l’assaltatore vero è McTominay, ma Anguissa è riuscito a contribuire come mai nella sua carriera sotto il profilo realizzativo: è a quota 6, suo primato personale nei cinque tornei top d’Europa e in una stagione intera. Doppiato il rendimento del campionato dello scudetto, concluso con 3 reti. Il suo rientro sarà fondamentale per incrementare lo spessore fisico e offensivo della squadra a cominciare da Monza, dicevamo, prima delle ultime sei tappe verso un sogno chiamato scudetto. Pardon: un obiettivo. Un traguardo difficile ma possibile che il Napoli sta provando a soffiare all’Inter anche in virtù del ritorno a grandi livelli di colonne come Frank. Splendido nella doppia fase, soprattutto quando comincia le partite dall’inizio: si guarda un po’ intorno, si autoalimenta e poi parte. Elegante, efficace e a tratti devastante come a Bologna. Di corsa e di governo.

Anguissa, le sirene arabe

Una volta chiusa la stagione, poi, dovrà giocare un’altra partita: quella del futuro. Il suo contratto scadrà nel 2027, in virtù dell’opzione unilaterale di rinnovo accesa dal Napoli, ma il destino non è scontato. La certezza è che non è stato (ancora) trovato l’accordo per un prolungamento più esteso con il club e che in Arabia suonano sirene ammalianti. Si vedrà, a tempo debito. Il mercato non è la priorità di nessuno in questo momento fatto di entusiasmo e obiettivi, e tantomeno di Anguissa. Sì: è nel cuore della lotta, è in clima scudetto. E domani a Monza tornerà nell’anima della squadra. Occhio al diciottesimo minuto, non si sa mai.