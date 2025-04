Napoli, infortunio per Neres: si ferma in allenamento, le sue condizioni

Brutte notizie per il Napoli e Antonio Conte in vista della gara contro il Monza : David Neres ha infatti accusato un risentimento muscolare nella sessione di allenamento della vigilia.

Neres si ferma in allenamento: il comunicato del Napoli

Questo il comunicato del Napoli: "Al termine dell'allenamento di oggi David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente".

La stagione di Neres a Napoli

Alla sua prima stagione in Italia, l'ex Ajax e Benfica ha trovato tre gol e fornito otto assist ai compagni in ventotto presenze tra Serie A e Coppa Italia. Per Neres non è il primo infortunio stagionale: si era già fermato un mese tra febbraio e marzo per un problema alla coscia.