Napoli e il tabù trasferta da sfatare: quei 91 giorni da cancellare

INVIATO A MONZA - Dopo le parole, la missione. il Napoli è pronto a scrivere la storia dell'aggancio per una notte all' Inter in testa alla classifica, in attesa della partita che i campioni giocheranno domani al Dall'Ara contro il Bologna. Dopo tre turni a inseguire con la pressione e un filo d'ansia da risultato già registrato da Inzaghi, sarà Conte a inaugurare i giochi scudetto della giornata numero 33 del campionato. Meno sei : oggi alle 18 sarà il Monza a cullare all'U-Power Stadium sogni e tormenti degli azzurri, ancora in emergenza come sempre da 91 giorni a questa parte, dopo l'infortunio rimediato da Neres ieri nel corso della rifinitura . Bum, all'improvviso. Un po' come il discorso che Conte ha pronunciato presentando la partita: «Durante questi otto mesi, in questo percorso mio a Napoli, ho capito che tante cose non si possono fare».

Gli obiettivi del Napoli

L'aggancio all'Inter, in cima solitario e avanti di tre punti, è però assolutamente possibile: non resta che ritrovare una vittoria che in trasferta manca dal solito 18 gennaio a Bergamo con l'Atalanta, i soliti 91 giorni. Il Monza giace mestamente sui fondali della classifica con un macigno al collo - è ultimo con 15 punti -, ha collezionato 2 pareggi e 10 sconfitte nelle ultime dodici giornate (21 ko in totale), si avvia verso l'aritmetica condanna già letteraria e in casa ha vinto soltanto una volta. Il 13 gennaio con la Fiorentina: secondo successo stagionale e anche l'ultimo. Nesta ha chiesto di salutare la Serie A con dignità, e magari evitando di peggiorare il record negativo della Salernitana 2023-2024 nell'era dei tre punti con venti squadre (17) ci riuscirebbe.

Formazione Napoli, le possibili scelte di Conte contro il Monza

Il Napoli, dopo il consueto risveglio muscolare del mattino nel solito hotel in Brianza, a un passo da Monza, si avvia a limare i dettagli della sfida delle 18. Conte ha convocato tutti i giocatori della rosa in trasferta, anche gli infortunati Buongiorno, Contini, Juan Jesus e Neres. Formazione: rientrano dal 1' Di Lorenzo e Anguissa dopo la squalifica; in difesa Rafa Marin farà il suo esordio dal titolare in campionato dopo due presenze e 23 minuti in Serie A; nel tridente è previsto Spinazzola al posto di David. Non ci saranno i residenti in Campania dopo il divieto spiccato a causa dei disordini all'esterno del Dall'Ara prima di Bologna-Napoli, ma all'U-Power sono comunque attesi oltre cinquemila tifosi azzurri.