Manna: "Il futuro? Abbiamo già visto e parlato con tanti calciatori"

A Napoli si pensa anche al futuro. Il presente è la lotta scudetto con l'Inter , con la squadra di Antonio Conte che tenta di alimentare il sogno. Ma intanto il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna sta già programmando i prossimi passi della squadra. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn prima della partta contro il Monza : "Stiamo pianificando il futuro, tutti i club lo stanno facendo in questo momento: abbiamo visto e parlato con tanti calciatori. Aspettiamo di vedere come finiamo, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti. Vogliamo completare questa rosa".

Napoli, le parole di Manna

Manna aggiunge: "Le parole di Conte? Mi concentrerei su quello che possiamo fare oggi che è vincere questa partita, in futuro avremo tempo di parlare. Siamo alla prima di sei finali, vogliamo conquistare la Champions il prima possibile poi continuiamo a coltivare un sogno che è quello di dare fastidio all'Inter fino alla fine pensando esclusivamente a noi. Sulla trattativa per McTominay c'è poco da inventare, è un giocatore forte che aveva solo bisogno di sentirsi protagonista: lo abbiamo messo al centro del progetto e l'allenatore è stato bravo a a valorizzarlo. Ce lo godiamo, lui è contento e stiamo attenti per cogliere altre occasioni come queste". Rimanendo in tema mercato e futuro, nella prossima estate la sessione inizierà l'1 luglio e finirà l'1 settembre.