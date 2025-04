Napoli adesso sogna lo scudetto: i tifosi impazziti per la vittoria della Roma

INVIATO A NAPOLI - E ora tocca al Napoli. A dispetto delle continue difficoltà di formazione, considerando l'influenza che ha messo fuori causa Raspadori sconvolgendo i piani di Conte e l'ennesima vigilia, gli azzurri possono sognare. Il primo passo l'ha fatto Ranieri, un caro amico del tecnico azzurro che ha fermato l'Inter a San Siro costringendola alla resa, ma resta da compiere il secondo: ora è il Napoli a dover battere il Torino al Maradona (si comincia alle 20.45). Lo stadio sarà ancora una volta sold out, oltre cinquantamila spettatori per la dodicesima volta in stagione e la settima di fila: già nel primo pomeriggio c'erano un po' di tifosi in zona Fuorigrotta, tant'è che il finale di Inter-Roma è stato festeggiato nei pub e nei bar vicini al Maradona con tanto di cori e olé. In attesa del Napoli.