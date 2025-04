De Laurentiis applaude il Napoli: “Sangue freddo, calma e gesso” 

Napoli, De Laurentiis chiede concentrazione

De Laurentiis, dunque, è felice per la vittoria sul Torino ma al tempo stesso sottolinea l'importanza della concentrazione che deve rimanere per conquistare lo scudetto (parola che però non scrive, forse per scaramanzia) a quattro giornate dalla fine del campionato. Il titolo di campioni d’Italia sarebbe il secondo della sua gestione.