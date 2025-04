Conte, le parole da brividi in conferenza per il fisioterapista del Lecce: "È tutto assurdo"

Felice, felicissimo per la vittoria del Napoli e il primo posto in classifica. Ma anche con il cuore pesante per un amico che non c'è più e per la sua famiglia. Antonio Conte, prima di iniziare la conferenza post Napoli-Torino, ha voluto mandare un abbraccio e ricordare Graziano Fiorita, il fisioterapista del Lecce morto all'improvviso qualche giorno fa. "Voglio fare le condoglianze alla famiglia di Graziano, il fisioterapista del Lecce che purtroppo ci ha lasciato. Un ragazzo che conoscevo, così come conoscevo il papà scomparso qualche anno fa. Le mie condoglianze alla famiglia, lascia la moglie con quattro figli - ha detto Conte, emozionato - . Condoglianze anche al Lecce e a tutti i tifosi leccesi perché è un dolore che colpisce la città. È tutto molto assurdo e mi dispiace davvero perché lo conoscevo bene ed era un ragazzo veramente perbene”. Parole sentite, quelle di Conte, dette tra l'altro di sua spontanea volontà prima di iniziare a rispondere alle domande dei cronisti. Un gesto di umanità in un calcio che spesso tende a pensare ad altro.