Simeone e la dedica per le cento partite col Napoli: "Non riesco a esprimere l'emozione a parole"

La dedica del Cholito al Napoli

"100 partite per questo club, questi tifosi, per questa città... Non riesco a esprimere l'emozione che provo a parole. Forza Napoli sempre". Questo il messaggio, la dedica d'amore fatta dal Cholito al Napoli. In stagione Simeone, 30 anni a luglio, è sceso in campo ventisette volte in campionato (solo una dal primo minuto), tovando un gol e servendo un assist. Arrivato in azzurro nell'estate del 2022, in bacheca vanta lo scudetto vinto con Luciano Spalletti