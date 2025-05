Lecce-Napoli, le parole del sindaco Manfredi sull'esodo dei tifosi

"Ringrazio la Sindaca di Lecce per l'attenzione dedicata al match di domani col Napoli". Con queste parole il sindaco di Napoli Manfredi prende posizione sulla decisione della Questura di Lecce, che ha annullato centinaia di biglietti acquistati da cittadini residenti nella Regione Campania in settori diversi da quello riservato dagli ospiti. "Si esortano, pertanto, gli acquirenti di tali biglietti a non recarsi presso lo Stadio di Lecce se non muniti di valido titolo", hanno scritto le autorità pugliesi.