Napoli, migliaia di tifosi in festa a Capodichino: "La capolista se ne va..."

NAPOLI - Grande festa nella notte a Capodichino per il Napoli. Gli azzurri sono stati accolti da migliaia di tifosi in aeroporto al rientro dalla vittoriosa trasferta di Lecce che consente a Conte di mantenere il vantaggio di tre punti in classifica a tre giornate dalla fine.

I tifosi cantano "La capolista se ne va"

Fumogeni, applausi e ovazioni per i giocatori che hanno fatto fatica a passare fra le ali di folla a bordo dei taxi che li hanno riaccompagnati a casa. "La capolista se ne va" il coro assordante che ha salutato la squadra, alcuni giocatori non abituati (come Billing) hanno filmato increduli le scene dall'interno delle loro auto. Un'atmosfera da brividi come quella dell'aprile del 2023 al rientro dalla trasferta di Torino che fu decisiva per il trionfo di Spalletti. Anche allora aveva deciso Raspadori. Napoli sogna.