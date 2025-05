Ghoulam esclusivo: "Conte e Napoli, pura magia. E De Laurentiis..."

Faouzi Ghoulam mangia, ama e rispetta il calcio più di prima. Anche ora che non gioca più e studia da dirigente. O da allenatore: «Si vedrà». Nel frattempo viaggia e commenta partite in giro per il mondo. E si aggiorna, divora sport: Nba, Nhl, Nfl, campionati di ogni tipo. E ovviamente prega: “grazie a Dio” è una delle frasi che ripete più spesso insieme con il verbo “rispettare”. C’è