Lobotka non ce la fa, infortunio alla caviglia e cambio: cosa è successo

Nuovo infortunio per Stanislav Lobotka , costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco del "Maradona", al minuto 13 della prima frazione di Napoli-Genoa . Problema alla caviglia destra per il regista di Antonio Conte, che ha lasciato il posto allo scozzese Gilmour .

Infortunio Lobotka, nuovo problema alla caviglia per il centrocampista del Napoli

È uscito claudicante Stanislav Lobotka, che si è fermato all'altezza della trequarti difensiva del Napoli mentre era in possesso di palla. Il dolore alla caviglia destra, la stessa che aveva evidenziato un trauma distorsivo nei giorni scorsi, lo ha spinto ad alzare subito il braccio e ad attirare l'attenzione della panchina di Conte. L'arbitro ha così consentito l'ingresso dello staff medico, con il calciatore che ha immediatamente chiesto il cambio dopo essersi accasciato sull'erba del "Maradona". Dentro Gilmour, con le condizioni del centrocampista slovacco che saranno valutate nelle prossime ore. Intanto, su DAZN, non è passato inosservato il saluto in diretta tv dell'ex compagno Piotr Zielinski, che ha visto Lobotka sofferente mentre analizzava il risultato di Torino-Inter.