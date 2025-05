Il Napoli si gioca tutto in 180 minuti , i primi 90 a Parma . La squadra di Conte al Tardini per la sfida fondamentale in chiave scudetto . Domenica alle 20:45 scenderà in campo in contemporanea anche l'Inter, impegnata contro la Lazio . Solo un punto a dividere le due formazioni: dopo un intero campionato passato a lottare, si decide tutto nelle ultime due partite. L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha presentato la sfida contro il Parma in conferenza stampa.

15:10

Napoli, lo scudetto in città: la lenta attesa

Cauto ottimismo, superstizione e prudenza: così Napoli si appresta a vivere questo rush finale del campionato, con la lotta scudetto che è più che mai nel vivo. Ecco come la città vive la vigilia della penultima giornata di campionato.

15:03

Termina la conferenza di Conte

Si conclude la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Parma.

15:02

"Contemporaneità con l'Inter? Il risultato non ci influenzerà"

Conte conclude la conferenza con una risposta sulla contemporaneità con l'Inter: "Ci aggiorneremo noi come loro. Importante avere un aggiornamento sull'altro campo, ma il risultato non potrà condizionare nè una squadre nè l'altra. Qui non si può speculare, bisognare fare il proprio sapendo che ci saranno delle difficoltà. Dobbiamo pensare a noi".

15:00

Conte: "La torta l'abbiamo preparata bene, manca la ciliegina"

"La mia vigilia? Io sento una grandissima responsabilità, forse fin troppa. Sento comunque che sulle spalle ho un peso bello importante. Ho le spalle larghe per gestire queste situazioni, ma non posso non negare che ho un bel carico che in altre piazze non hai. Gli altri sono più abituati a queste situazioni. Noi tutti abbiamo voglia di ripagare. Non dimentichiamo che ci è stata chiesta una bella torta e l'abbiamo presentata con il ritorno in Champions League, che è vita. Abbiamo ricreato entusiasmo ed euforia, è una bella torta. Adesso bisogna mettere la ciliegina. Rappresenterebbe a storia e il fatto di essere ricordati per sempre a Napoli. Abbiamo già fatto tanto per il club e la città, però dobbiamo avere l'ambizione di essere ricordati".

14:56

"Lo scudetto a Napoli sarebbe storico"

Conte prosegue: "A Parma troveremo una squadra combattiva che vorrà fare risultato e ottenere la salvezza. Quando lotti per un obiettivo combatti con il coltello tra i denti. Le sensazioni dei miei ragazzi è che sanno che stanno giocando per un obiettivo non preventivabile e che è differente rispetto ai grandi club. Per loro uno scudetto non cambia tanto la vita, ma per una piazza come Napoli è storico. Fino a due anni fa non si vinceva dai tempi di Maradona. Si sa la differenza e che tipo di differenza c'è nel vivere queste situazioni. Tutto l'ambiente diventa ansioso e carico di tensione che dovremo cercare di tenere con il giusto peso. Il troppo stroppia. Dovremo essere bravi e i ragazzi lo sanno. L'abbiamo visto tutti quello che è successo due anni fa. Eventi importanti che non avvengono spesso equando avvengono, se hai la bravura di partecipare, puoi rimanere nella storia".

14:52

"McTominay ha avuto qualche problema. Neres è recuperato ma non da titolare"

"Ora il presente si chiama Parma, da affrontare con tutte le nostre forze in una sfida contro una squadra in ottima salute. McTominay ha avuto qualche problema in settimana, però troveremo sempre la soluzione a prescindere con un gruppo di ragazz che sta superando difficoltà importanti. Cercheremo sempre di trovare la migliore soluzione. Neres ha recuperato, è entrato contro il Genoa e questa settimana si è sempre allenato con noi. Viene comunque da 50 giorni di inattività e non può essere pronto alla titolarità".

14:49

Conte torna su Napoli-Genoa

"Non la chiamo preoccupazione, c'è l'incognito e l'imponderabile. Si prepara tutto nella situazione migliore possibile, poi c'è l'imponderabilità della situazione, come un difensore del Genoa che intercetta la nostra palla e si sgancia senza un motivo. Ci auguriamo che anche l'imponderabile non studiato possa girare a nostro favore. Il pareggio contro il Genoa c'ha dato molto fastidio, abbiamo dominato in lungo e largo. Il Genoa è entrato nella nostra area 8 volte, per chi non ha visto bene la partita, ho visto commenti che mi hanno lasciato perplesso. Sono cose che accadono, basta guardare Manchester City-Southampton. Il calcio non è matematico, ma noi dobbiamo indirizzare le situazioni dalla nostra parte".

14:48

Inizia la conferenza stampa di Conte

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Vigilia normale? No, stiamo arrivando alla fine della stagione. Abbiamo la fortuna di giocare per qualcosa di importante. Tutti arrivano alla fine, bisogna vedere come e cosa ti stai giocando. Non possiamo definirlo un finale di stagione normale, ma all'insegna di un obiettivo che non era nelle nostre menti. Volevamo riportare il Napoli in Champions e l'abbiamo raggiunto. Abbiamo dato fastidio, ed è stato raggiunto. Rimane da vedere quanto fastidio vogliamo dare fino alla fine. C'è pressione e stress che ci siamo meritati. Solo chi non ha mai giocato niente può pensare che non ci sia coinvolgimento emotivo".

14:40

Serie A, una penultima domenica drammatica

Si prospetta una domenica drammatica per il penultimo turno di campionato: quattro allenatori, Conte, Chivu, Inzaghi e Baroni, con un unico grande intreccio. L'editoriale di Massimiliano Gallo.

14:30

Gli scenari possibili dopo la sfida del Tardini e Inter-Lazio

Napoli, una sola combinazione per vincere lo scudetto a Parma. Cosa succederebbe se non si chiudono i discorsi per lo scudetto già domenica? Analizziamo i vari scenari. Se il Napoli dovesse vincere e l'Inter pareggiare, il distacco sarebbe di tre punti con nessuna certezza aritmetica: il gap sarebbe colmabile all'ultima giornata, con l'unico risultato che porterebbe al pareggio. Se il Napoli dovesse perdere a Parma e l'Inter pareggiare, le due squadre andrebbero a giocarsi l'ultima giornata con gli stessi punti. Mentre se l'Inter dovesse vincere e il Napoli perdere, i nerazzurri giocherebbero l'ultimo turno con un +2 sulla squadra di Conte.

14:25

Napoli campione d'Italia a Parma se: la combinazione

Il Napoli ha la possibilità di laurearsi campione d'Italia già domenica sera nella partita al Tardini contro il Parma. Una sola combinazione per la squadra di Conte affinché chiuda definitivamente i giochi: gli azzurri devono vincere e l'Inter perdere contro la Lazio.

14:15

Napoli, la conferenza di Conte

Alla vigilia della penultima giornata di Serie A, Antonio Conte interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro il Parma al Napoli Training Center di Castel Volturno. Inizio in programma per le 14:45.

Napoli Training Center - Castel Volturno