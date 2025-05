Napoli, Conte: "Lo scudetto sarebbe qualcosa di storico. Stiamo perdendo pezzi, ma..."

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Parma-Napoli, terminata 0-0 al Tardini. Un pareggio che ha comunque permesso alla squadra azzurra di restare prima in classifica visto il pari tra Inter e Lazio. Il tecnico ha commentato così la situazione: "Siamo vicini, ma ancora quel passo lo dobbiamo fare. L'ultimo passo lo faremo in casa nostra col supporto dei nostri tifosi. E' un campionato molto difficile. Siamo stati lì tanto in testa alla classifica nonostante le grandi difficoltà , ma non ci siamo mai lamentati e siamo andati avanti, siamo lì a un passo per fare qualcosa di storico per Napoli. Vincere qui è diverso rispetto ad altre piazze".