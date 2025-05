Napoli sogna lo scudetto: ci saranno tre maxischermi in città per la partita contro il Cagliari

Nel day after della serata thriller di Parma, a Napoli cresce l'attesa per l'ultima sfida di questo campionato. Venerdì sera, alle ore 20:45, la squadra allenata da Antonio Conte affronterà il Cagliari di Nicola e proverà a festeggiare il secondo scudetto in due anni. Per l'occasione, il sindaco del capoluogo partenopeo, Gaetano Manfredi, ha disposto l'allestimento di tre maxischermi in città.