De Giovanni esclusivo: "Conte è da Mission Impossible. E questo Napoli è un romanzo"

Quei Bastardi di Castel Volturno. «Sì, ma Conte non c’entra. Lui è un po’ commissario e un po’ da situazioni oltre il limite». Maurizio De Giovanni ha scritto tutto, il libro del campionato è quasi finito , ma la pagina finale è ancora bianca. «No, per favore, non fatemi dire nulla se non una cosa: spero per la città e soprattutto per me, per la mia salute, che venerdì arrivi il lieto fine. Per una volta voglio essere egoista: da cardiopatico non ripeterei l’ultima giornata, mai. Ma da tifoso, per come è andata a finire, la vivrei ogni settimana». E da tifoso non menziona mai la parola scudetto . Mai: chi parla non è l’autore di bestseller e il maestro di romanzi gialli con note di noir, un visionario con radici piantate nei sotterranei di Napoli , ma l’uomo di calcio che si astrae. «Sì, ma contemporaneamente mi sto anche dedicando al mio ultimo libro: si chiama “Il pappagallo muto”, settimo romanzo della saga di “Sara” che il 3 giugno, tra l’altro, uscirà su Netflix come serie televisiva. Per fortuna la presentazione del libro è fissata per giovedì, cioè il giorno prima della partita con il Cagliari. Un bene, considerando la follia vissuta all’ultima giornata tra Parma e Milano».

L’Imponderabile evocato da Conte. Chi l’ha scritta questa storia?

«Neanche il più pazzo degli sceneggiatori l’avrebbe concepita meglio. Forse il miglior Stephen King, soprattutto per quell’epilogo: gol annullato all’Inter, rigore cancellato al Napoli. Tra l’altro per un fallo inesistente: ma come si fa? Potrebbe pesare tantissimo. Però sa cosa?».

Cosa.

«È stato uno splendido tuffo nel passato romantico di Tutto il calcio... La contemporaneità è stata un’alternanza di realtà e immaginazione. E poi mi ha divertito molto la squalifica di cinque allenatori: è davvero un mestiere usurante, meriterebbe la pensione anticipata».

L’organizzazione di casa De Giovanni?

«Io su Parma-Napoli, mio figlio collegato anche con San Siro».

E ora, l’ultimo passo.

«Sì, ma chi pensa che con il Cagliari sia una partita facile è un folle: hanno forti motivazioni extra calcistiche e ambientali e non regaleranno nulla. Tra l’altro l’assenza di Lobotka è gravissima».

Il Napoli è abituato a soffrire.

«Sono preoccupato perché non lo vedo in grado di imporre potentemente il proprio gioco, mentre il Cagliari ha la forza dei nervi distesi. Spero nel Maradona: si giocherà in cinquantamilaundici contro undici. Spero che compensi la stanchezza e l’erosione di una squadra con pochissimi cambi. È un gruppo che non poteva arrivare a questo livello e che invece ce l’ha fatta con merito. Rifiuto il concetto che l’abbia perso l’Inter».

La classifica è lo specchio della realtà?

«Assolutamente: significa qualcosa se il Napoli è stato in testa per ventitré giornate e anche campione d’inverno, nonostante la cessione di Kvara e gli infortuni di Buongiorno, Lobotka e Neres. Alcuni hanno reso meno delle aspettative e altri sono figurativi, considerandone l’impiego, e Conte ha dovuto cambiare spesso modulo».

Una squadra da romanzo?

«Sì. Il paragone con l’Inter non regge proprio, siamo onesti, ma i giocatori sono come i Bastardi di Pizzofalcone. Hanno tutti lesioni del passato, provocate dalla scorsa stagione, ma hanno aderito al progetto di riscatto dicendo al mondo con chiarezza: noi non siamo così, noi siamo questi. Rispetto al 2023 è una squadra radicalmente più debole senza Kim, Osi, Kvara, Zelinski e Mario Rui, però sono Bastardi. Il gruppo monolitico che hanno creato è molto superiore alla somma delle parti: loro si moltiplicano, non si addizionano. E questa è la dimostrazione plastica che il calcio è uno sport di squadra, rispetto alla raccolta delle figurine».

E Conte chi sarebbe?

«No, lui è proprio il commissario Ricciardi. Ossessionato, con le visioni e gli occhi perduti nel vuoto che vedono dove altri non arrivano. Conte è l’uomo più focalizzato che abbia mai visto in tutta la mia vita: ogni cosa che dice e non dice è sempre finalizzata all’obiettivo, alla vittoria, giorno per giorno. Lui è da Mission Impossible, è un Tom Cruise-Ethan Hunt. Fa solo quello: se deve buttarsi dall’aereo o dal settimo piano con la moto, lo fa. È unico al mondo».

Sarà allo stadio venerdì?

«Dubito, ho impegni a Roma in giornata, ma non mi preoccupa: non so se reggerei fisicamente. Vivo la partita in maniera troppo introspettiva, come si dice a Napoli: schiatto in corpo. Devo capire se ce la faccio»