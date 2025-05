Buongiorno carica il Napoli: "Manca l'ultimo mattoncino per riconquistare questa cosa..."

" Napoli-Cagliari ? Arriveremo carichi e faremo di tutto per vincere. Il pallone in queste gare non deve mai scottare. Dobbiamo avere voglia di dare tutto. Le mie condizioni? Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà". Così Alessandro Buongiorno in esclusiva ai microfoni di Radio CRC.

Buongiorno: "Scudetto sarebbe ciliegina sulla torta"

Il difensore degli azzurri sente odore di scudetto: "Dobbiamo crederci, manca l'ultimo tassello: sarebbe la ciliegina sulla torta, il coronamento di una stagione importante e positiva. Non abbiamo mai mollato e adesso manca l'ultimo mattoncino da mettere. Parma-Napoli? Nessuna partita è facile, ancora meno se giochi in trasferta: questo campionato lo ha dimostrato, ogni gara è stata una battaglia. Potevamo fare qualcosa di più in fase offensiva, ma anche l'Inter ha pareggiato a Parma. Adesso abbiamo l'ultima e non dobbiamo sbagliare".

Buongiorno: "Cagliari squadra tosta, non sarà facile"

Buongiorno ha poi aggiunto: "Dobbiamo avere voglia di fare e di dare tutto per riuscire a conquistare "questa cosa". Non dobbiamo dare spazio ad emozioni negative che ci possono frenare, ma pensare sempre positivo. La vicinanza dei tifosi è importantissima per noi: ci sono stati vicini fin dall'inizio, sentiamo la loro passione ed il loro attaccamento. Siamo sicuri che ci sosterranno anche durante la sfida di Cagliari: siamo contenti di questa passione verso la maglia. Il Cagliari? È una squadra tosta, che in queste ultime partite ha dovuto lottare per conquistare la salvezza. Non sarà una partita facile, credo ci saranno tanti duelli a livello individuale: dobbiamo essere bravi a vincere quelli e poi imporre il nostro gioco. Non dovrà mancare l'atteggiamento, dobbiamo dimostrare che ci stiamo giocando tanto".