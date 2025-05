L’attesa sta per finire: stavolta Napoli sceglie la scaramanzia

Chi arriva a Napoli pensando di vivere l’emozione della grande attesa scudetto dei fortunati dell’87, del ’90 e soprattutto del 2023 fa un buco nell’acqua. Enorme: non ci sono bandiere e festoni azzurri tutto intorno, non ci sono striscioni e neanche quel meraviglioso sole che due anni fa si stabilì in città come un tifoso permanente, insieme con centinaia di migliaia di turisti in estasi per tanta euforia. Era aprile, all’epoca, e sembrava l’isola che non c’è. Era de maggio, oggi, e la vita, a meno di quarantotto ore dalla partita contro il Cagliari che vale la vita stessa, scorre indifferente. Lenta, silenziosa, operaia, fatalista. L’ordine millenario delle cose è stato ristabilito in un paio di giornate di campionato: Napoli velata di scarama n zia, bianca come un cencio lavato dalla pioggia che ieri ha inzuppato la città a intermittenza ma con decisione. Tutto pulito, tutto chiarissimo fino a domani: il popolo sarebbe anche pronto, per carità, ma in questo momento ha ancora paura di essere felice.

La formula

Il sapore della delusione provato con il Genoa e il terrore splendido ma inesorabile della notte di Parma hanno lasciato tracce profonde. E al resto ci ha pensato Conte: ha chiesto di non tirare fuori bandiere con un numero a caso e la gente ha fatto sparire anche quelle spuntate una settimana fa, alla vigilia della prima chance. «C’erano al Vomero, a Chiaia, a Capodimonte, sui Camaldoli e così via. Non troppe ma ovunque. Poi, lunedì, puf. Tutto via», dice il signor Mario, fotografo di professione con l’abbonamento in curva e una mano in tasca, guardando i leoni di Piazza dei Martiri. «Conte abita da queste parti, sa? Lo vedo sempre al bar. A Piazza Amedeo». Ha i capelli rossi, la lingua sciolta e ogni tanto infila all’improvviso un eloquente: «Certo sarebbe bello, eh?!». E poi si aggrappa agli amuleti. Ognuno ha la sua formula: non è vero ma ci credo, corna, bicorna, aglio e fravaglio.

Al buio

Napule è, Napoli sa. Sa perfettamente che al traguardo manca un attimo, giusto il tempo di bere un caffè di novanta minuti o novanta caffè in un minuto. Cosa cambia? Niente. E nulla è cambiato dal 25 agosto 2024, giorno della prima in casa con il Bologna, quando McTominay sembrava una follia, Lukaku una trattativa infinita, Gilmour un ex obiettivo e Neres, appena arrivato, l’unica luce: 45.000 spettatori al Maradona per cominciare. Più o meno come ai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Modena, il 10 agosto. Poco meno dei 51.426 con il Genoa, tredicesimo sold out della stagione, l’ottavo in serie: la città aveva scelto di amare il Napoli di Conte al buio, incompleto e confuso. È partita dal gradino più basso, da un’eliminatoria estiva di coppa che da queste parti non si vedeva dall’epoca della Serie C, e poi è salita. Tutta la scala, mano nella mano con la squadra. Fino a superare il milione di spettatori.

La maschera

Napoli milionaria, ribelle e tradizionale: la rabbia di cancellare il decimo posto, il -41 dall’Inter e l’umiliazione di un anno fa, quando i campioni d’Italia le prendevano e non le davano perché non ne avevano più. Ma anche la voglia di non dirlo ancora a nessuno: meglio coprire l’azzurro di bianco e di pioggia, meglio mascherare tutto. Del resto, la maschera l’aveva anche Pulcinella. E ha fatto la storia.